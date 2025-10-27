Halloween | le tradizioni in Lessinia e Vapolicella tra gnochi sbatui e suca baruca

Luci, zucche, travestimenti. Oggi Halloween è una festa amata dai bambini e non solo, ma non si tratta di un’usanza recente importata dall’America. Nelle valli veronesi e in Lessinia esistevano già antichi riti legati alla commemorazione dei defunti e al passaggio dall’autunno all’inverno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

