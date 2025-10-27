Halloween in Piazza Aldrovandi | animazioni sfilata musica e giochi di investigazione
In piazza Aldrovandi, il Comune e Confcommercio Ascom Bologna organizzano una festa per bambine, bambini e famiglie. Dalle 18 alle 21 lo spazio sarà dedicato all’animazione e alla sfilata delle maschere, con piccoli premi in palio.Dalle 21 la serata prevede, da una parte della piazza la Music. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
