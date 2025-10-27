Halloween e ' Delizie in Festa' | tre giorni fra trattori zucche e animali in fondo a Via Canapa

Da venerdì 31 a domenica 2 novembre lo spazio agricolo in fondo a Via della Canapa si trasforma in un luogo di festa e socialità con eventi, iniziative e attività per tutta la famiglia nel fine settimana di Halloween e delle festività di Ognissanti e la Commemorazione dei defunti.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

