Halloween di letture horror magia e musica al Chiosco dei Giardini

Venerdì 31 ottobre, al Chiosco dei Giardini Parco della Resistenza, Halloween si festeggia con una serata "da paura", tra buffet a tema con delizie a base di zucca, castagne e storie horror. L'appuntamento, aperto a bambini e famiglie, sarà accompagnato dal duo Maddy & Silvi che farà ballare e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Halloween al Ghirigoro! Preparatevi a un pomeriggio… da brividi e sorrisi, giovedì 31 ottobre, per delle letture spaventosamente divertenti dedicate ai più piccoli ? Ogni lettura dura 30 minuti e sarà riservata a massimo 12 bambini, accompagnati d - facebook.com Vai su Facebook

Halloween di letture horror, magia e musica al Chiosco dei Giardini - Venerdì 31 ottobre, al Chiosco dei Giardini Parco della Resistenza, Halloween si festeggia con una serata "da paura", tra buffet a tema con delizie a base di zucca, castagne e storie horror. Scrive forlitoday.it

Halloween invade Magicland: tra scheletri e attrazioni «da paura» il divertimento si fa spaventoso - Da sabato 25 ottobre al 2 novembre il parco di Valmontone è pronto alla settimana più terrificante dell'anno con nuove attrazioni, spettacoli e notti da brivido per grandi e piccini ... Secondo roma.corriere.it

Horror e magia per il lungo weekend di Halloween a Mirabilandia - Tutto pronto a Mirabilandia per vivere il lungo week end di Halloween tra horror e magia nelle giornate del 29/30/31 ottobre e 1/2 novembre. Si legge su ravennawebtv.it