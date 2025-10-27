Halloween da brivido a Lacenolandia

Anche quest’anno Lacenolandia si trasforma nel regno della paura più amata dalle famiglie! L’1 e 2 novembre, il parco divertimenti situato sull’altopiano del Laceno invita grandi e piccini a vivere un’avventura da urlo, tra risate, emozioni e atmosfere magiche.Tra giostre, zucche e creature. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it