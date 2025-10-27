Halloween al Meat & friends con gli Alisia duo

Chietitoday.it | 27 ott 2025

Un duo esplosivo nella serata di Halloween, al Meat&Friends di Chieti, gli Alisia duo, con Francesca Perpetua, storica cantante dei "Secondo Senso", gruppo live dance storico che ha spopolato nelle nostre discoteche, accompagnata da Marco Gialluca, chitarrista estroso e polivalente.Gialluca Marco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

