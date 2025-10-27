Halloween al Meat & friends con gli Alisia duo
Un duo esplosivo nella serata di Halloween, al Meat&Friends di Chieti, gli Alisia duo, con Francesca Perpetua, storica cantante dei "Secondo Senso", gruppo live dance storico che ha spopolato nelle nostre discoteche, accompagnata da Marco Gialluca, chitarrista estroso e polivalente.Gialluca Marco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Hai il coraggio di affrontare una notte di carne… senza limiti? Il 31 ottobre Halloween All You Can Meat: tagli selezionati, vino, musica e divertimento fino a mezzanotte. Travestimento obbligatorio… appetito ancora di più. Riserva il tuo tavolo! ?333 24 - facebook.com Vai su Facebook
