Halloween al Cinema Fulgor con tra pellicole da brividi e un Aperitivo Corto

Riminitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinema Fulgor da brividi con i cortometraggi di Halloween. Martedì 28 ottobre, dalle 18:30 alle 20:30 circa, torna l’appuntamento con “Cortometraggi al Cinema – Aperitivo Corto”, che rende omaggio al genio visionario di David Cronenberg. Tre corti d’autore per esplorare il lato più oscuro e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

halloween cinema fulgor pellicoleRimini, Halloween sbarca al Fulgor: i cortometraggi da brividi di Cronenberg - 30 circa, torna l’appuntamento con “Cortometraggi al Cinema – Aperitivo ... Secondo chiamamicitta.it

Il "ritorno" del Fulgor. Le storiche pellicole del cinematografo: "Emozioni di una volta" - Era lì "dove l’Arno torce il muso agli aretini", avrebbe detto Dante. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Cinema Fulgor Pellicole