Halloween a Invorio

Novaratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

con la Pro loco venerdì 31 ottobre. Nella sede dell'associazione dalle 20 area ristoro; a mezzanotte, rogo della strega. Dj Corra Happy Music e danza delle streghe. Si comincia con baby dance per i più piccoli e si prosegue con musica disco per i più grandi. Spettacolo del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Invorio e Parruzzaro unite per il 74° dell’Eccidio di San Marcello - Come ogni anno Invorio e Paruzzaro si trovano a metà strada per commemorare l’Eccidio di San Marcello, in cui 10 giovanissimi persero la vita. Si legge su ilvergante.com

Cerca Video su questo argomento: Halloween Invorio