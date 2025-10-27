Halloween a Invorio
con la Pro loco venerdì 31 ottobre. Nella sede dell'associazione dalle 20 area ristoro; a mezzanotte, rogo della strega. Dj Corra Happy Music e danza delle streghe. Si comincia con baby dance per i più piccoli e si prosegue con musica disco per i più grandi.
