Halloween 2025 | tra Latina e Cisterna arriva il Paranormal Day
In occasione di Halloween e del giorno di Ognissanti arriva a Latina il Paranormal Day, la prima edizione di una manifestazione dedicata a chi è affascinato dalle suggestioni in bilico tra scienza e mistero, tra il tangibile e l’invisibile.Si tratta di una due giorni organizzata dal Dragonfly. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Organizzate qualcosa per Halloween? [Domanda del mese] Venerdì 31 Ottobre 2025 al Bounty ci sarà: Vj Karaoke Sfilata e premiazione delle 3 persone in maschera + belle Djset con musica italiana, commerciale e latina Non c'è bisogno di avere - facebook.com Vai su Facebook
Segue e molesta i ragazzi con il volto coperto da una maschera di silicone, paura a Cisterna di Latina: «Aveva un coltello» - Proprio a ridosso della festa di Halloween, a Cisterna di Latina sta crescendo la preoccupazione tra i residenti. Come scrive msn.com
Paranormal Day 2025, a Latina debutta la rassegna tra mistero, spiritualità ed energie sottili - A Latina il 31 ottobre e 1° novembre debutta il Paranormal Day: conferenze, pratiche immersive, ospiti come la medium Sveva Molinaro, fiera esoterica, corso base di Tarocchi e laboratori. Scrive latinaquotidiano.it
Cisterna, mistero sull’uomo mascherato: paura e indagini in città - Si moltiplicano le segnalazioni sui social riguardo a una persona dal volto coperto che si aggirerebbe per le strade di Cisterna di Latina. Da latinacorriere.it