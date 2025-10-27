Halloween 2025 la serata in Santeria con la musica pop degli Arrested Development

Milanotoday.it | 27 ott 2025

Venerdì 31 ottobre, in Santeria Toscana si esibiranno gli Arrested Development, leggendaria band hip hop statunitense di Atlanta fondata alla fine degli anni '80.Il gruppo si esibirà nell’ambito della rassegna JazzMI.Il gruppoCon il loro sound inconfondibile e testi che parlano di libertà e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

