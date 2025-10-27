Halloween 2025 | al parco Nicholas Green di Fondi il Villaggio delle Zucche

Con la fine di ottobre arriva una ricorrenza molto amata dai bambini che affonda le sue radici negli antichi riti propiziatori che accoglievano l’arrivo della stagione più fredda e meno fruttuosa: Halloween.In questi giorni il lato più oscuro ma giocoso di ciascuno di noi viene messo in mostra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

#dalterritorio #eventi Citta Metro Firenze Halloween al Parco di Pratolino. Venerdì 31 ottobre dalle 11 alle 16 terrificante caccia al tesoro per grandi e piccini. INFO: https://tinyurl.com/z7smp88a - facebook.com Vai su Facebook

Halloween 2025: Roma e il Lazio si tingono d’arancio — gli eventi per famiglie tra brividi, fantasia e natura - Quando ottobre volge al termine, Roma e i borghi del Lazio si trasformano in scenografie perfette per una festa che unisce mistero, gioco e tradizione. Si legge su romadailynews.it

Campi di zucche a Halloween 2025, dove trovare i villaggi più belli in Italia e quanto costa visitarli - Nel giorno di Halloween, oltre al tradizionale party a tema, ci si può anche concedere una gita in un campo di zucche per trascorrere del tempo all'aperto ... Segnala fanpage.it

Halloween Celebration Carnival 2025: un programma da… brividi! - Il 31 ottobre nel parco della Villa Reale di Marlia oltre 500 artisti daranno spettacolo per una notte indimenticabile. Segnala noitv.it