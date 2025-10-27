Halloween 2025 | a Sermoneta visite guidate a tema

Latinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano le attività “spaventosamente divertenti” dell’associazione Meraviglia in occasione di Halloween.Quale posto migliore del suggestivo borgo medievale di Sermoneta per sconfiggere terribili personaggi nascosti, risolvere enigmi e allo stesso tempo conoscere miti e leggende legate al paese. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

