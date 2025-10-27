Hai capito gli altarini sullo sfratto il caotico Var e Milei | quindi oggi

- Continuo a ritenere il calcio uno sport incapace di risolvere i suoi problemi. Il caso del rigore dato al Napoli su indicazione del guardalinee, rigore che l’arbitro non aveva assegnato, dimostra che il problema non è il VAR (non può esserlo mai un computer) ma chi ha partorito delle regole illogiche. Se la Figc o chi per loro avesse previsto, come succede nel basket e nella pallavolo, la possibilità per gli allenatori di chiedere un challenge, Chivu avrebbe chiesto al direttore di gara di andare allo schermo e rivalutare l’azione. Il che l’avrebbe portato, evidentemente, ad annullare un tiro dal dischetto che lui, in diretta, non voleva neppure fischiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

