Pochi click e si potrà scaricare online la visura catastale su cui è riportata la rendita catastale. Tutto questo a costo zero. Il sito dell’Agenzia delle Entrate è l’accesso ad un mondo di servizi utili per i cittadini. Tramite il portale si può accedere anche alla sezione dedicata al catasto e reperire la documentazione relativa al proprio immobile o ad una casa d’interesse in pochi passaggi. Niente file, nessun costo, la rendita catastale si può ottenere gratis online scaricando la visura catastale dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel mondo immobiliare la rendita catastale è un elemento essenziale dato che è strettamente connesso con il calcolo delle imposte legate alla proprietà di un immobile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Hai bisogno della rendita catastale del tuo immobile? Oggi puoi chiedere la visura gratis con un semplice click