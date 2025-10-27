Hai bisogno della rendita catastale del tuo immobile? Oggi puoi chiedere la visura gratis con un semplice click
Pochi click e si potrà scaricare online la visura catastale su cui è riportata la rendita catastale. Tutto questo a costo zero. Il sito dell’Agenzia delle Entrate è l’accesso ad un mondo di servizi utili per i cittadini. Tramite il portale si può accedere anche alla sezione dedicata al catasto e reperire la documentazione relativa al proprio immobile o ad una casa d’interesse in pochi passaggi. Niente file, nessun costo, la rendita catastale si può ottenere gratis online scaricando la visura catastale dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel mondo immobiliare la rendita catastale è un elemento essenziale dato che è strettamente connesso con il calcolo delle imposte legate alla proprietà di un immobile. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per la destra la casa non è più un diritto per chi ne ha bisogno, ma solo una fonte di rendita per chi la possiede. Senza riguardo per le troppe famiglie povere perché non riescono a pagare un afflitto e per le imprese che non trovano lavoratori per carenza di all - X Vai su X
“Io vivo di rendita ma c’è un problema per tutti” L’intelligenza artificiale non risparmia neanche Salvatore Aranzulla. L’uomo che ha insegnato Internet agli italiani lancia l’allarme ? - facebook.com Vai su Facebook
Superbonus, chi dovrà aggiornare la rendita catastale (e di quanto aumenta la tassa sulla casa) - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni bilancio di Camera e ... Si legge su quotidiano.net
Rendita catastale 2025/ Scatta l’adeguamento obbligatorio: fino a quando? (28 gennaio) - Sulla rendita catastale per il 2025 si prevede un adeguamento obbligatorio in caso di un incremento di valore. Segnala ilsussidiario.net
Nuovi controlli sui lavori Superbonus, arrivano le verifiche sulla rendita catastale - In base al disegno di legge di Bilancio per il 2024, l’Agenzia delle Entrate controllerà che chi ha realizzato lavori agevolati con il Superbonus abbia presentato, ove previsto, la comunicazione di ... Come scrive edilportale.com