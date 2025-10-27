Ha subito diversi interventi Presto per dire che sia fuori pericolo | come sta Dettwiler dopo l’incidente in Moto3 E i piloti protestano

“Dopo diversi interventi chirurgici in poche ore, le sue condizioni sono adesso stabili”, spiega il quotidiano tedesco Blick. Ma nessuno ancora afferma che Noah Dettwiler sia fuori pericolo. Il pilota di Moto3 – protagonista di un grave incidente nel sighting lap (quindi prima che iniziasse la gara) con José Antonio Rueda – è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Kuala Lumpur in condizioni gravissime. Già ieri ci si era resi conto dell’entità dell’incidente e gli aggiornamenti che arrivano non sono confortanti. Il pilota è ancora in pericolo di vita dopo l’incidente che gli ha causato una grossa perdita di sangue, arresti cardiaci multipli, danni ai polmoni e alla milza e una frattura alla gamba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha subito diversi interventi. Presto per dire che sia fuori pericolo”: come sta Dettwiler dopo l’incidente in Moto3. E i piloti protestano

