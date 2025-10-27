Ha potenziato i suoi missili grazie agli Emirati | la soffiata degli 007 Usa sulla Cina

Cosa c'entrano gli Emirati Arabi con lo sviluppo militare della Cina? Secondo una lunga inchiesta pubblicata dal Financial Times molto più di quanto non si possa pensare. Pare, infatti, che nel 2022 il colosso tecnologico di Shenzhen, Huawei, avrebbe ricevuto dalla nazione emiratina una particolare tecnologia impiegata poi dal governo cinese per estendere la gittata dei propri missili aria-aria. Le agenzie di spionaggio statunitensi sono convinte del passaggio e ritengono inoltre che il materiale trasferito avrebbe consentito a Pechino di avvantaggiare i suoi jet da combattimento. Ecco che cosa sappiamo di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

