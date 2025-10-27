Ha potenziato i suoi missili grazie agli Emirati | la soffiata degli 007 Usa sulla Cina
Cosa c'entrano gli Emirati Arabi con lo sviluppo militare della Cina? Secondo una lunga inchiesta pubblicata dal Financial Times molto più di quanto non si possa pensare. Pare, infatti, che nel 2022 il colosso tecnologico di Shenzhen, Huawei, avrebbe ricevuto dalla nazione emiratina una particolare tecnologia impiegata poi dal governo cinese per estendere la gittata dei propri missili aria-aria. Le agenzie di spionaggio statunitensi sono convinte del passaggio e ritengono inoltre che il materiale trasferito avrebbe consentito a Pechino di avvantaggiare i suoi jet da combattimento. Ecco che cosa sappiamo di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
OpenAI ha rilasciato #ChatGPT Atlas, un browser agentivo potenziato dai suoi modelli di intelligenza artificiale. Ma quanto può essere utile? Il mio test - X Vai su X
Con Atlas, il nuovo browser potenziato da ChatGpt, OpenAI entra nel territorio di Google Chrome e Mozilla Firefox. L’obiettivo è trasformare la navigazione web in un’esperienza intelligente e conversazionale, dove l’intelligenza artificiale diventa parte integran - facebook.com Vai su Facebook
Cos’è il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik testato dalla Russia: “Ha volato per 14mila km” - Il missile russo a propulsione nucleare ha volato per 14mila km in 15 ore. Secondo ilfattoquotidiano.it
Putin celebra il suo nuovo missile: «La nostra è un'arma invincibile» - I dubbi dell’intelligence Usa sulla volontà di pace ... Si legge su msn.com
Iskander-M e Kinzhal: Mosca potenzia i suoi missili per "bucare" i Patriot di Kiev - Il livello di efficacia raggiunto dai missili Iskander lascia pensare che Mosca sia riuscita a modificarli per eludere i sistemi di difesa aerea schierati dall'Ucraina. ilgiornale.it scrive