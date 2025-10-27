Ha difeso i diritti delle donne e dei bambini con rigore e delicatezza trasformando il diritto in uno spazio umano L' avvocata milanese morta a 87 anni lascia un’eredità fatta di ascolto azione e giustizia concreta

F ino a pochi mesi fa, continuava a entrare in aula con passo discreto con lo sguardo di chi non ha mai smesso di credere che la legge possa essere uno strumento di giustizia, non solo di norma. Non era lì per vincere, ma per difendere. Difendere chi non aveva voce, chi non aveva tempo, chi non aveva più fiducia. Adesso, Laura Hoesch è scomparsa, nella sua casa a Milano, nel silenzio della notte. Un decesso improvviso sembra, avvenuto dopo una vita intensa e un’attività professionale portata avanti attraversando sessant’anni di storia italiana con la discrezione di chi non cerca il clamore, ma lascia il segno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

