Guillermo del Toro preferirebbe morire piuttosto che usare l’intelligenza artificiale

Durante un'intervista con NPR, Guillermo del Toro ha affermato che " preferirebbe morire " piuttosto che usare l'intelligenza artificiale, " in particolare l'IA generativa ", in uno qualsiasi dei suoi film futuri. Ha paragonato il crescente fascino culturale che circonda la controversa tecnologia all'" arroganza " dimostrata dal dottore nel suo adattamento Netflix di "Frankenstein". " L'intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, non mi interessa, né mi interesserà mai ", ha detto del Toro. " Ho 61 anni e spero di riuscire a non interessarmi affatto a usarla finché non morirò. L'altro giorno, qualcuno mi ha scritto un'e-mail chiedendomi: 'Qual è la tua posizione sull'intelligenza artificiale?'.

