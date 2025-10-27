Guillermo del Toro non userà mai l’AI per i suoi film | Preferisco morire
Mentre l’intelligenza artificiale continua a rimodellare la società moderna, il leggendario regista Guillermo del Toro esprime chiaramente la sua posizione. Nel promuovere la sua ultima uscita, Frankenstein ( qui la recensione ), il vincitore dell’Oscar paragona la tecnologia emergente alla spinta dello scienziato protagonista a sfidare la morte. In un’intervista alla NPR, del Toro ha affermato che la sua “ preoccupazione non è l’intelligenza artificiale, ma la stupidità naturale ”, che secondo lui “ è ciò che alimenta la maggior parte degli aspetti peggiori del mondo ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Approfondisci con queste news
Guillermo del Toro ha preso posizione sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nel cinema e ha chiarito che non ha intenzione di adottarla in futuro. In questi giorni sta promuovendo Frankenstein, con Oscar Isaac e Jacob Elordi, e ne ha approfittato per fare il punto. - facebook.com Vai su Facebook
guillermo del toro imzali frankenstein, 7 kasim'da netflix'te. ? - X Vai su X
Guillermo del Toro: l'Intelligenza Artificiale? "Neanche morto!" - Il regista di Frankenstein Guillermo del Toro morirebbe piuttosto che ricorrere all’Intelligenza Artificiale. Come scrive comingsoon.it
Guillermo del Toro e il suo “Frankenstein” al Festival del Cinema di Venezia 2025 - Del Toro, quasi integralmente fedele al testo della Shelley, decide di ribaltare lo sguardo: la tragedia non è tanto la creazione, ma l’incapacità del creatore di accogliere la fragilità della propria ... Riporta artribune.com
Intelligenza artificiale generativa? Preferirei morire, dice Guillermo del Toro - Guillermo del Toro è tornato a esprimersi in maniera assolutamente netta contro l'impiego dell'intelligenza artificiale generativa nel cinema. Si legge su msn.com