Guillermo del Toro non userà mai l’AI per i suoi film | Preferisco morire

Mentre l’intelligenza artificiale continua a rimodellare la società moderna, il leggendario regista Guillermo del Toro esprime chiaramente la sua posizione. Nel promuovere la sua ultima uscita, Frankenstein ( qui la recensione ), il vincitore dell’Oscar paragona la tecnologia emergente alla spinta dello scienziato protagonista a sfidare la morte. In un’intervista alla NPR, del Toro ha affermato che la sua “ preoccupazione non è l’intelligenza artificiale, ma la stupidità naturale ”, che secondo lui “ è ciò che alimenta la maggior parte degli aspetti peggiori del mondo ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it