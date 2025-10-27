Guillermo del Toro | l' Intelligenza Artificiale? Neanche morto!

Comingsoon.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista di Frankenstein Guillermo del Toro morirebbe piuttosto che ricorrere all'Intelligenza Artificiale. Chi ne subisce il fascino, sostiene il regista, non è poi così lontano dal suo Victor Frankenstein. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

