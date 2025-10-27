GUIDA TV 27 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI PORRO
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Blanca 3 1ªTv Storie di Sera Serie Tv Inchieste Rai2 21:20 23:30 Lo Spaesato Il Processo al 90° Show Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Quarta Repubblica The Phaantom of the Open 1ªTv Talk Show Film Canale 5 21:40 01:05 Grande Fratello Tg5 Reality Notiziario Italia 1 21:25 23:50 Jack Reacher: Punto di Non Ritorno Law & Order: Special Victims Unit Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Barbero Risponde Film Talk Show Tv8 21:35 23:50 GialappaShow GialappaShow R Show Show Nove 21:30 23:15 Little Big Italy 1ªTv Little Big Italy R Talent Talent L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
