Guerra Ucraina-Russia Trump | Putin non dovrebbe testare missile nucleare Zelensky | Verso piano pace sulla falsariga di Gaza news in diretta
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump dopo indiscrezioni Cremlino sul Burevestnik: "Putin dovrebbe far finire guerra e non testare missile nucleare". La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Radio1 Rai. . #Russia In tenuta militare mimetica, Putin presenta il nuovo missile a propulsione nucleare #Burevestnik: una nuova arma che definisce invincibile. Una nuova incognita nella guerra in #Ucraina e nei tentativi di mettervi fine. Un annuncio 'inappr - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso il congelamento del fronte oggi”. Di Alessandro Parente - X Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: “Putin non dovrebbe testare missile nucleare” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti ... Scrive fanpage.it
Ucraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: “Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse” - Crescono i segnali di apertura anche se non si fermano le ostilità: droni russi hanno attaccato Kharkiv ... Secondo fanpage.it
Guerra Ucraina Russia, Trump: "Con Putin a Budapest per fine guerra". Zelensky in Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump: 'Con Putin a Budapest per fine guerra'. Riporta tg24.sky.it