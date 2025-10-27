Guerra in Ucraina sondaggio shock tra gli italiani | Ecco cosa vogliamo!

La guerra in Ucraina continua senza tregua e, a quasi tre anni dall’inizio del conflitto, la prospettiva di un cessate il fuoco appare sempre più lontana. Il mancato vertice di Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, che avrebbe potuto rappresentare un’occasione di dialogo, sembra ormai sfumato definitivamente, lasciando sul campo un clima di incertezza e un conflitto che non accenna a spegnersi. In questo contesto, l’opinione pubblica italiana mostra segni di stanchezza e di crescente disillusione, come emerge da un sondaggio condotto da Only Numbers e riportato da La Stampa, che fotografa un Paese diviso ma incline a privilegiare la pace, anche a costo di dolorose rinunce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, sondaggio shock tra gli italiani: “Ecco cosa vogliamo!”

