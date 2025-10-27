Guerra dei dazi Usa-Cina raggiunta intesa preliminare | la svolta a un passo dal vertice

Un passo decisivo verso la distensione commerciale tra le due superpotenze mondiali. Stati Uniti e Cina hanno siglato un’intesa preliminare che potrebbe segnare la fine di mesi di guerra tariffaria, proprio alla vigilia dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping atteso per questa settimana in Corea del Sud. L’annuncio è arrivato ieri, domenica 26 ottobre, dalla capitale malese, dove i negoziatori hanno lavorato fino all’ultimo per preparare il terreno ai leader. A Kuala Lumpur, il rappresentante commerciale di Washington Jamieson Greer ha confermato i progressi raggiunti: “Stiamo limando gli ultimi dettagli di un accordo che i presidenti potranno valutare e, se lo riterranno opportuno, finalizzare insieme”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

