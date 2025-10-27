Guerra dei dazi Usa-Cina raggiunta intesa preliminare | la svolta a un passo dal vertice

Un passo decisivo verso la distensione commerciale tra le due superpotenze mondiali. Stati Uniti e Cina hanno siglato un’intesa preliminare che potrebbe segnare la fine di mesi di guerra tariffaria, proprio alla vigilia dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping atteso per questa settimana in Corea del Sud. L’annuncio è arrivato ieri, domenica 26 ottobre, dalla capitale malese, dove i negoziatori hanno lavorato fino all’ultimo per preparare il terreno ai leader. A Kuala Lumpur, il rappresentante commerciale di Washington Jamieson Greer ha confermato i progressi raggiunti: “Stiamo limando gli ultimi dettagli di un accordo che i presidenti potranno valutare e, se lo riterranno opportuno, finalizzare insieme”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Guerra dei dazi Usa-Cina, raggiunta intesa preliminare: la svolta a un passo dal vertice

Approfondisci con queste news

Dazi, dunque, ed esportazioni. Gli effetti della guerra commerciale scatenata dagli Usa di Donald Trump si vedono ormai tutti. Stando alle stime dei coltivatori diretti su dati Istat, i dazi al 15% in agosto hanno fatto crollare del 23% circa le vendite di prodotti agr - facebook.com Vai su Facebook

#Dazi #Cina pronta ad una guerra commerciale con gli USA dopo le minacce di Trump di nuove tariffe doganali al 100% sui beni del Dragone. "Combatteremo fino alla fine. Se volete negoziare, la porta rimane aperta", ha affermato un portavoce del minister - X Vai su X

Usa-Cina, accordo sui dazi: nel patto terre rare e Tik Tok. Ora il vertice tra Trump e Xi - Tregua fragile ma reale nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina: un accordo preliminare sui dazi riapre il dialogo e prepara il faccia a faccia di giovedì fra Donald Trump e ... ilgazzettino.it scrive

Stati Uniti e Cina trovano accordo sui dazi: cosa succede ora - Stati Uniti e Cina mettono in pausa la guerra commerciale, evitando l'aumento dei dazi e aprendo la strada a nuovi acquisti agricoli ... Scrive fanpage.it

Dazi e terre rare, così tra Usa e Cina è scoppiata la pace - Raggiunto un accordo: Washington rinuncia a nuove misure punitive e Pechino alle restrizioni sui minerali. Riporta avvenire.it