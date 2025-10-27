Guasto al treno odissea per 300 passeggeri in stazione | Lasciati al freddo
Fabriano (Ancona), 27 ottobre 2025 – “ Prima hanno annunciato quaranta minuti di ritardo, poi ottanta e poi ancora novanta. Poi hanno parlato di un guasto tecnico chiedendoci di scendere, tutti quanti, compresi anziani e bambini, alla stazione di Fabriano, dove non c’era nulla, nemmeno un bar aperto. Trecento persone senza alcun tipo di informazione su quando e come saremmo potuti rientrare a casa”. A parlare è Leonilde Gargamelli, responsabile Spi Cgil. Sabato sera stava tornando a casa con altre 116 persone dopo la manifestazione a Roma, ma la loro, come quella degli altri passeggeri del Frecciargento 8852 Roma-Ravenna, si è trasformata in una vera odissea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Ritardi e cancellazioni di treni alla stazione ferroviaria di Trieste. il treno in partenza per roma delle 6.38 ha avuto un guasto, di conseguenza la circolazione dei convogli ha subito ritardi, anche consistenti. E alcuni treni sono stati cancellati. - facebook.com Vai su Facebook
Per un guasto tecnico alla linea tra ASCIANO e RAPOLANO: * Treno 19065 (SIENA- CHIUSI CT) viaggia con +49' * Treno 19066 (CHIUSI CT- SIENA) viaggia con +23' * Treno 19071 (SIENA- CHIUSI CT) cancellato, viaggiatori con treno straordinario in parten - X Vai su X
Guasto al treno, odissea per 300 passeggeri in stazione: “Lasciati al freddo” - Ravenna: “Fatti scendere e lasciati al freddo, ci hanno trattato come straccioni” ... ilrestodelcarlino.it scrive
Ancora Odissea sulle Cuneo-Ventimiglia: treni cancellati e in ritardo - Ventimiglia, riaperta da appena un giorno dopo cinque di stop per un guasto ad Airole. rainews.it scrive
Quattro ore per arrivare a Como: l’odissea della pendolare di Assago. E non è solo colpa del maltempo - Assago (Milano) – Quattro ore per andare a lavorare a Como: il racconto di una pendolare che, quattro giorni a settimana, deve viaggiare in treno e i disagi sono frequenti. Lo riporta ilgiorno.it