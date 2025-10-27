Guasto al treno odissea per 300 passeggeri in stazione | Lasciati al freddo

Fabriano (Ancona), 27 ottobre 2025 – “ Prima hanno annunciato quaranta minuti di ritardo, poi ottanta e poi ancora novanta. Poi hanno parlato di un guasto tecnico chiedendoci di scendere, tutti quanti, compresi anziani e bambini, alla stazione di Fabriano, dove non c’era nulla, nemmeno un bar aperto. Trecento persone senza alcun tipo di informazione su quando e come saremmo potuti rientrare a casa”. A parlare è Leonilde Gargamelli, responsabile Spi Cgil. Sabato sera stava tornando a casa con altre 116 persone dopo la manifestazione a Roma, ma la loro, come quella degli altri passeggeri del Frecciargento 8852 Roma-Ravenna, si è trasformata in una vera odissea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

