Guasto al treno odissea per 300 passeggeri in stazione | Lasciati al freddo

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabriano (Ancona), 27 ottobre 2025 – “ Prima hanno annunciato quaranta minuti di ritardo, poi ottanta e poi ancora novanta. Poi hanno parlato di un guasto tecnico chiedendoci di scendere, tutti quanti, compresi anziani e bambini, alla stazione di Fabriano, dove non c’era nulla, nemmeno un bar aperto. Trecento persone senza alcun tipo di informazione su quando e come saremmo potuti rientrare a casa”. A parlare è Leonilde Gargamelli, responsabile Spi Cgil. Sabato sera stava tornando a casa con altre 116 persone dopo la manifestazione a Roma, ma la loro, come quella degli altri passeggeri del Frecciargento 8852 Roma-Ravenna, si è trasformata in una vera odissea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

guasto al treno odissea per 300 passeggeri in stazione lasciati al freddo

© Ilrestodelcarlino.it - Guasto al treno, odissea per 300 passeggeri in stazione: “Lasciati al freddo”

Scopri altri approfondimenti

guasto treno odissea 300Guasto al treno, odissea per 300 passeggeri in stazione: “Lasciati al freddo” - Ravenna: “Fatti scendere e lasciati al freddo, ci hanno trattato come straccioni” ... ilrestodelcarlino.it scrive

Ancora Odissea sulle Cuneo-Ventimiglia: treni cancellati e in ritardo - Ventimiglia, riaperta da appena un giorno dopo cinque di stop per un guasto ad Airole. rainews.it scrive

Quattro ore per arrivare a Como: l’odissea della pendolare di Assago. E non è solo colpa del maltempo - Assago (Milano) – Quattro ore per andare a lavorare a Como: il racconto di una pendolare che, quattro giorni a settimana, deve viaggiare in treno e i disagi sono frequenti. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Guasto Treno Odissea 300