Guardia giurata uccide ladro in fuga a Roma arrestato l'ultimo membro della banda | era scappato in Croazia

Banda di ladri rapina una casa a Roma, guardia giurata spara e colpisce uno di loro: rintracciato e fermato l'ultimo membro del gruppo, era scappato in Croazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’autore del gesto di Villa Carcina è un 58enne, di professione guardia giurata, che ora si trova in carcere a Canton Mombello. Il ferito raggiunto alle gambe dai proiettili - facebook.com Vai su Facebook

#Turchia, guardia giurata salva donna distratta che stava per essere investita da un tram - X Vai su X

Guardia giurata uccide ladro in fuga a Roma, arrestato l’ultimo membro della banda: era scappato in Croazia - Banda di ladri rapina una casa a Roma, guardia giurata spara e colpisce uno di loro: rintracciato e fermato l'ultimo membro del gruppo, era scappato in ... Scrive fanpage.it

Roma, rapina in casa sulla Cassia: arrestato l'ultimo esponente del commando. Una guardia giurata sparò uccidendo il ladro in fuga - I malviventi entrarono in un'abitazione sulla Cassia prendendo in ostaggio un'anziana. Secondo msn.com

"Combatterò per te". Le lacrime in tv della figlia del vigilantes che sparò al ladro - La commovente intervista di Nicola Porro alla figlia di Antonio Micarelli, da nove mesi in carcere in attesa di un processo ... Si legge su msn.com