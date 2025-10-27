Guadalupa | terremoto di magnitudo 6,5 colpisce l' est

Basse-Terre, 27 ott. (AdnkronosAfp) - Un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito la costa del territorio francese d'oltremare della Guadalupa. Lo ha reso noto L'US Geological Survey, senza segnalare al momento danni o feriti. Secondo i sismologi, l'epicentro del sisma si è verificato a circa 160 chilometri a est dell'isola caraibica, a una profondità di nove chilometri, intorno alle 8,30 locali. Le autorità hanno emesso un'allerta tsunami dopo la scossa iniziale, seguita da diverse forti scosse di assestamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guadalupa: terremoto di magnitudo 6,5 colpisce l'est

