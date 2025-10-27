Guadagni facili identità rubate | l’inchiesta sulle truffe digitali nei giochi e lavori online

App e offerte di lavoro promettono denaro facile, ma nascondono furti di identità, addebiti illeciti e manipolazione digitale. Un viaggio dentro le nuove trappole del web. Dietro la promessa di vincite e stipendi immediati si nasconde un sistema ben congegnato di furto dati, frodi e manipolazione. Un’indagine tra app-trappola, offerte di lavoro fasulle e testimonianze esemplari. Nel mondo iperconnesso dell’intrattenimento e del lavoro digitale, si moltiplicano le trappole che sfruttano il desiderio di guadagno facile per rubare dati personali e svuotare conti. Le truffe digitali nei giochi e lavori online non sono più semplici spam o link sospetti: si presentano come app curate, quiz coinvolgenti, offerte di impiego da remoto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

