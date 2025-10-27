Mastica amaro, nel dopogara, l’allenatore neroverde Fabio Grosso. E non tanto perché il Sassuolo non ha vinto, ma perché in quell’avvio di gara che ha visto i suoi più efficaci dei giallorossi in fase di costruzione non si è tradotto in nulla di apprezzabile sul tabellino. "E contro avversari del genere, se non capitalizzi quello che costruisci, non vinci. Noi – spiega Grosso – abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio, ma il gol lo hanno trovato loro e da lì è diventato tutto più difficile, anche se siamo rimasti in gara fino alla fine, e questo credo sia un dato molto positivo". Vero: questo di Fabio Grosso è un Sassuolo che ‘sta lì’ e ‘non sbraca’, resta agganciato alla partita finchè può e la partita di ieri, ‘viva’ fino alla fine, ha confermato l’assunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Grosso "Potevamo passare in vantaggio"