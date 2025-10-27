Grinta Montespertoli ribaltone sfiorato Ecco la prima sconfitta
Belvedere 2 Montespertoli 1 BELVEDERE CALCIO: Pini, Capoduri (46’ Colledan), Del Conte, Cretella, D’Angelo (57’ Cret), Veronesi, Tenci, Faenzi, Tantone (46’Blanchard), Bartolini (60’ Frati), Carlotti. All: Giallini. MONTESPERTOLI: Biotti, Vallesi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Corsi (55’ Zefi), Salvadori (57’ Lensi), Bettoni (78’ Biliotti), Granucci (42’ Lotti), Maltomini, Rosi. All: Sarti. Arbitro: Bianchini di Siena. Reti: 10’ Tenci; 82’ Carlotti; 90’ Lotti. ROSELLE – Arriva sul campo dell’ambiziosa neopromossa Belvedere la prima sconfitta stagionale del Montespertoli. I gialloverdi di mister Sarti vanno subito sotto per effetto della rete al 10’ di Tenci, ma hanno il merito di non uscire mai dalla partita sfiorando anche in un paio di circostanze il pareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
