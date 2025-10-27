Grimsby Town–Brentford Carabao Cup ottavi | orario probabili formazioni stato di forma e pronostico

Calcio d’inizio: martedì 28 ottobre 2025, ore 20:45 italiane (19:45 GMT), Blundell Park. In palio un posto ai quarti di EFL Cup. Contesto e stato di forma. Il Grimsby Town (League Two) si presenta all’appuntamento dopo una cavalcata di coppa che ha fatto rumore—incluse imprese e polemiche regolamentari—e ora tenta l’ennesimo colpo contro un club di Premier. Il Brentford arriva forte del passaggio ai rigori sul Aston Villa nel turno precedente e con la rosa profonda per reggere un moderato turnover. Probabili formazioni. Grimsby Town (4-1-4-1) – Pym; Rodgers, Lavelle, McJannett, Sweeney; McEachran; Amaluzor, Green, Walker, Vernam; Kabia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Grimsby Town–Brentford (Carabao Cup), ottavi: orario, probabili formazioni, stato di forma e pronostico

