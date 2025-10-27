Grillo batte un colpo E Conte alla fine rimarrà senza truppe

Lorenzo Borrè, storico legale dei dissidenti M5s: «La rivolta della Appendino? Troppo tardi. Non prevedo scissioni: nessuno ha la forza di farne».

Grillo riaccende il sito del Movimento 5 Stelle e manda un messaggio a Conte: il simbolo è ancora mio - Nel pieno delle tensioni tra Giuseppe Conte e Chiara Appendino, Beppe Grillo riporta online "movimento5stelle.

Grillo affonda Conte e lo sfida al voto. Il Movimento 5 Stelle esplode - Il fondatore contro l'ex presidente del Consiglio: ecco il colpo di teatro che restano sul tavolo tante domande sul movimento

L'ex premier Conte verso l'addio al M5S: «Comanda ancora Grillo. Diarchia inaccettabile» - Potrebbe essere già finita l'esperienza dell'ex premier Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle.