Grillo batte un colpo E Conte alla fine rimarrà senza truppe
Lorenzo Borrè, storico legale dei dissidenti M5s: «La rivolta della Appendino? Troppo tardi. Non prevedo scissioni: nessuno ha la forza di farne». 🔗 Leggi su Laverita.info
Grillo riaccende il sito del Movimento 5 Stelle e manda un messaggio a Conte: il simbolo è ancora mio - Nel pieno delle tensioni tra Giuseppe Conte e Chiara Appendino, Beppe Grillo riporta online “movimento5stelle. Secondo giornalelavoce.it
Grillo affonda Conte e lo sfida al voto. Il Movimento 5 Stelle esplode - Il fondatore contro l’ex presidente del Consiglio: ecco il colpo di teatro che restano sul tavolo tante domande sul movimento Colpito e affondato. Si legge su panorama.it
L'ex premier Conte verso l'addio al M5S: «Comanda ancora Grillo. Diarchia inaccettabile» - Potrebbe essere già finita l'esperienza dell'ex premier Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle. Riporta leggo.it