Grifone facile sul Poggibonsi E ora è in vetta da solo

Nel testa-coda della nona giornata del girone d’andata il Grosseto si sbarazza, senza fatica, della pratica Poggibonsi al termine di una gara, ravvivata un po’nel finale, dominata dai padroni di casa con gli ospiti apparsi troppo rinunciatari. Difronte due squadre con motivazioni opposte: i biancorossi di mister Indiani, il quale schiera un offensivo 4-3-3, per mantenere la testa della classifica ed i giallorossi di mister Gamma, il quale risponde con un prudente 3-5-2, per alimentare le speranze di permanenza in categoria. Inizio pressante dei padroni di casa che aggrediscono gli avversari in ogni parte del campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grifone facile sul Poggibonsi. E ora è in vetta da solo

