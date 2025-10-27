Green Thinking | Innovazione e Sostenibilità per vivere il Futuro Nuovo ciclo formativo gratuito ideato da Deascuola e A2A

Educare alla sostenibilità e all’innovazione oggi significa fornire alle nuove generazioni gli strumenti per leggere e affrontare un mondo in profonda trasformazione. Il percorso Green Thinking: Innovazione e Sostenibilità per vivere il Futuro, un nuovo ciclo di webinar gratuiti ideato da Deascuola in collaborazione con A2A, dedicati a docenti, studentesse e studenti della scuola secondaria . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quando la pelle chiede equilibrio, la nuova crema purificante viso Thinking Green risponde. Con ingredienti attivi come Azeloglicina e Niacinamide uniforma la pelle con delicatezza. La sua formula arricchita con estratto di salvia riequilibra la cute e contrasta l - facebook.com Vai su Facebook

Innovazione in agricoltura: aperte le iscrizioni per l’Oscar Green - Sono aperte le iscrizioni all’Oscar Green 2023 “Generazione in campo”, il premio all’innovazione dei Giovani di Coldiretti riservato alle imprese che creano sviluppo e lavoro e valorizza i giovani che ... Secondo bergamonews.it

Premio Abi innovazione a “Bnl Bnp Paribas Green Desk” - Il Green Desk di BNL BNP Paribas ha vinto il “Premio ABI Innovazione” per la categoria “Sostenibilità”. Da repubblica.it

Transizione ecologica e circolare: dal Green New Deal contributi per ricerca, sviluppo e innovazione - Il Green New Deal sostiene, tramite contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare. Riporta ipsoa.it