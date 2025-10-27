Grazie all' evento sportivo donati 1750 euro alla Geriatria del Bufalini a sostegno del progetto di Pet Therapy
Una donazione di 1.750 euro è stata devoluta alla Geriatria dell’ospedale Bufalini di Cesena dall’Asd San Marco, a sostegno del progetto “Pet Therapy in corsia” promosso dall’Ausl della Romagna.La somma è stata raccolta grazie all’evento sportivo solidale ‘Sportiamo Run’ organizzato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
