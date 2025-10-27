Graziani sul rigore | Devo fare un appello a Rocchi

Inter News 24 Le parole di Ciccio Graziani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ciccio Graziani ha parlato a La Domenica Sportiva del rigore concesso in Napoli Inter. RIGORE NAPOLI INTER – Antisportivo no e neanche da ammonizione. Lo dico da ex attaccante: la furbizia calcistica di Di Lorenzo ha provocato il contatto. Invece che saltare Acerbi mette la gamba leggermente indietro sapendo che c’è Mkhitaryan dietro. Lì nella dinamica ci può stare il calcio di rigore. L’APPELLO A ROCCHI – Rivedendo tutto, se fossi stato al Var il rigore non l’avrei assegnato perché capisco la dinamica del movimento di Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

