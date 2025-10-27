Gravissimo incidente domestico | bimba di 2 anni ricoverata in rianimazione a Bergamo
La caduta in casa. Una bambina di soli 2 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere caduta e aver battuto la testa mentre si trovava con i genitori nell'abitazione degli zii a Palazzolo sull'Oglio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Chiari, la piccola stava giocando con il cuginetto quando, per cause ancora da accertare, è caduta sul pavimento riportando un trauma cranico. Intervento immediato e rianimazione. Subito soccorsa dai genitori e dagli zii, in particolare dalla madre che l'ha trovata priva di sensi, la bambina è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dopo che è stato allertato il 112.
