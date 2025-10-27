Gravina di Catania i Carabinieri lo sorprendono mentre spaccia | arrestato un 24enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania svolgono quotidianamente servizi sul territorio per contrastare ogni forma di illegalità e garantire sicurezza alla collettività. In tale contesto, proprio durante un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Sezione Operativa di Gravina di Catania hanno arrestato un 24enne residente a Catania, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. I militari, che presidiavano il paese a bordo di un’auto “civetta”, hanno notato un movimento sospetto tra due individui decidendo, così, di osservare le loro mosse a distanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

