Gravi pregiudizi Il governo ungherese attacca Report
"Il programma Report ha presentato i network internazionali conservatori e sovranisti in un servizio il cui titolo stesso rivela il pregiudizio degli autori: "L'offensiva sovranista contro l'Europa: l'asse Meloni-Trump". A dirlo è Balazs Orban, consigliere politico del premier ungherese che si riferisce a un servizio in cui la trasmissione di Sigfrido Ranucci tirava in ballo il think tank conservatore Mcc Budapest che, insieme al polacco Ordo Iuris, sarebbe l'autore del rapporto 'The Great Reset' in cui si ridisegnano gli equilibri istituzionali dell'Ue in chiave sovranista. Orban spiega che Report "ha presentato il documento come un tentativo di minare l'integrazione dell'Ue, anche se in realtà si tratta di un documento politico completo che esamina le questioni chiave del futuro dell'Unione, in particolare come ripristinare l'equilibrio tra sovranità nazionale e centralizzazione istituzionale nell'Ue, osserva il consigliere di Orban, sottolineando il "ruolo costruttivo" di Budapest e dell'Mcc nel 'plasmare il dibattito sul futuro dell'Europa'". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
