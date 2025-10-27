Grave schianto su A57 | morta una donna

11.30 Incidente sull'autostrada A57, la tangenziale di Mestre (Venezia): una donna è morta in seguito a un violento schianto con la propria auto contro il casello autostradale. I vigili del fuoco,assieme al personale medico del 118, sono intervenuti immediatamente e hanno estratto la conducente dalla vettura. Non è chiara la dinamica. E' successo poco prima delle 5 del mattino. Chiusa la pista di esazione e quella a lato, che hanno riportato danni strutturali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it