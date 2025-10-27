Grave incidente a Rieti morto sul colpo un carabiniere
Morte due persone in un incidente stradale sulla via Salaria a Rieti, tra le vittime un carabiniere. Il cordoglio dell'Arma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
#Moto3, grave incidente: #JosèRueda tampona #NoahDettwile che "Avrà bisogno di #interventi multipli" - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente a Rieti, morto sul colpo un carabiniere - Vittime il carabiniere Matteo Branchinelli e l'agricoltore Mauro Stocchi. Segnala virgilio.it
Rieti, incidente mortale sulla Salaria: due vittime nello scontro, chi erano - Incidente a Rieti: scontro frontale sulla Salaria provoca due morti e blocco della strada. notizie.it scrive
Rieti – Tragedia sulla Salaria, un brutto incidente causa due morti - Un grave incidente ha interessato la strada statale 4 "Via Salaria" a Rieti, causando la morte di due p ... Scrive etrurianews.it