Grande successo a Mugnano sul Ghiaccio | boom di visitatori nel weekend pronti per Halloween
La pista di Mugnano sul Ghiaccio ha registrato un weekend di grande afflusso, confermandosi come meta imperdibile per chi ama il divertimento sul ghiaccio. Famiglie, bambini e appassionati di pattinaggio hanno affollato la struttura, approfittando di un ambiente accogliente per trascorrere ore di svago all'insegna dello sport e del divertimento. Grande successo a "Mugnano sul
