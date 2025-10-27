Grande partecipazione al teatro Marrucino all’incontro d’autunno del distretto Lions 108A
Si è tenuto a Chieti domenica, nello splendido scenario del teatro Marrucino, l’incontro d’autunno del distretto Lions 108A.Realizzato con la collaborazione dei club Lions di Chieti i Marrucini il Chieti Host e i giovani Leo, la manifestazione ha avuto come tema centrale la comunicazione e la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
