Grande partecipazione al teatro Marrucino all’incontro d’autunno del distretto Lions 108A

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto a Chieti domenica, nello splendido scenario del teatro Marrucino, l’incontro d’autunno del distretto Lions 108A.Realizzato con la collaborazione dei club Lions di Chieti i Marrucini il Chieti Host e i giovani Leo, la manifestazione ha avuto come tema centrale la comunicazione e la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

