Grande Fratello stasera 27 ottobre | torna Sonia Bruganelli come ospite

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 27 ottobre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello’, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e anche, questa settimana, ospite d’eccezione Sonia Bruganelli. Dopo le rivelazioni fatte nei giorni scorsi alla Ventura, Valentina – la compagna . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello, stasera 27 ottobre: torna Sonia Bruganelli come ospite

Contenuti che potrebbero interessarti

Benedetta si sfoga con Anita sull’atteggiamento di alcuni inquilini… $GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X

Grande Fratello. . Grazia confida a Domenico e Benedetta il suo interesse per Mattia… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/L-interesse-di-Grazia-per-Matttia - facebook.com Vai su Facebook

Da questa settimana il “Grande Fratello 2025” raddoppia. Chi uscirà tra Matteo, Benedetta e Rasha? - Simona Ventura ha anticipato che oltre alla puntata del lunedì ce ne sarà un'altra, nella prima serata del giovedì. Secondo iodonna.it

QUINTA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO 2025, stasera in tv. E, a quanto pare novità in arrivo: una confermata, una in attesa di comunicato ufficiale. - Due grosse anticipazioni rendono ancora più attesa la puntata in diretta di stasera 27/10. Lo riporta msn.com

Sondaggi Grande Fratello del 27 ottobre, il nome del nuovo eliminato - Cosa dicono i sondaggi del Grande Fratello del 27 ottobre con il nuovo televoto eliminatorio. Da dilei.it