Grande Fratello Simona Ventura tra ascolti record amori e scontri nella Casa e il nuovo doppio appuntamento settimanale

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura è nel pieno della bufera: mentre gli ascolti continuano a crollare dal 20,3% di share del debutto al drammatico 14,2% della quarta puntata, nella Casa fanno da padrone scontri e triangoli amorosi. Forse aiuteranno negli ascolti insieme al cambio di programmazione che la stessa Simona Ventura ha annunciato al Festival dello Spettacolo di Milano, aggiungeno il giovedì come secondo appuntamento settimanale. Il triangolo che fa tremare la Casa. Al centro della scena c’è il triangolo amoroso tra Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi e Valentina, la compagna di Domenico che arriva direttamente da Scampia per un confronto in diretta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Grande Fratello, Simona Ventura tra ascolti record, amori e scontri nella Casa e il nuovo doppio appuntamento settimanale

Approfondisci con queste news

Benedetta si sfoga con Anita sull’atteggiamento di alcuni inquilini… $GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X

Grande Fratello. . Grazia confida a Domenico e Benedetta il suo interesse per Mattia… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/L-interesse-di-Grazia-per-Matttia - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Simona Ventura tra ascolti record, amori e scontri nella Casa e il nuovo doppio appuntamento settimanale - Il GF di Simona Ventura è nel pieno della bufera: triangoli amorosi, risse e uscite con rientri accendono la Casa e dividono il pubblico. Da panorama.it

Grande Fratello: riecco Valentina, il nuovo calendario per ‘salvare’ Simona Ventura (ma è fuga). Chi esce e cosa vedremo stasera - Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di Canale 5: nomination, sondaggi, chi viene eliminato e tutte le anticipazioni ... libero.it scrive

Da questa settimana il “Grande Fratello 2025” raddoppia. Chi uscirà tra Matteo, Benedetta e Rasha? - Simona Ventura ha anticipato che oltre alla puntata del lunedì ce ne sarà un'altra, nella prima serata del giovedì. Riporta iodonna.it