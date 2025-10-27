La quinta puntata del Grande Fratello 2025 si preannuncia decisiva. In base alla media dei sondaggi, Rasha vola, mentre Benedetta e Matteo si giocano la permanenza. Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, torna su Canale 5 il nuovo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Si tratta della quinta puntata e l'attesa è altissima: al televoto ci sono Rasha Younes, Benedetta Stocchi e Matteo Azzali, e uno dei tre dovrà lasciare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. Scopriamo cosa dicono i sondaggi online. Secondo le anticipazioni, questa potrebbe essere anche la prima delle due serate dedicate al reality show questa settimana, come ha anticipato Simona Ventura al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello: Rasha Younes vola nei sondaggi, chi sarà l’eliminato tra Benedetta e Matteo?