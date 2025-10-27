Da questa settimana, su Canale 5 torna il doppio appuntamento in prima serata con il Grande Fratello, in onda al lunedì e al giovedì. Ad un mese dalla prima puntata, l’ appeal del reality condotto da Simona Ventura è totalmente assente, gli ascolti sono ai minimi (partito al 20.4% di share, è crollato lunedì scorso al 14.2%) e i concorrenti sono deludenti e mosci. Si spera, dunque, che il raddoppio in prima serata (ne sono previsti sin dall’inizio 8) possa conquistare del pubblico extra che invece su Extra – il canale 55 della diretta no-stop con la casa – fatica ancora a collegarsi. Dopo la quinta puntata di stasera, dunque, il GF tornerà con il sesto appuntamento giovedì 30 ottobre al posto del previsto film Un matrimonio all’improvviso con Jennifer Lopez e Josh Duhame. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello raddoppia al giovedì