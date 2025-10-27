Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla puntata di stasera
È in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello. Tutto è pronto, infatti, per il quinto appuntamento con la Casa più spiata d’Italia, questa sera, lunedì 27 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5. La padrona di casa, Simona Ventura, è pronta ad “aprire” la porta rossa per raccontarci tutto ciò che sta accadendo ai protagonisti di questa nuova edizione. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e, anche questa settimana, un’ospite speciale, Sonia Bruganelli pronta a dire la sua. Le anticipazioni della puntata. Nella puntata di questa sera non si escludono colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Ovunque guardi… $GrandeFratello ti osserva Una nuova imperdibile puntata ti aspetta stasera in prima serata su $Canale5 e live su @MedInfinityIT - X Vai su X
Un piccolo spoiler nel daytime delle 18:30 su #Canale5 e Mediaset Infinity…il resto? Lo scoprirete stasera, con un incontro che non potete perdere #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Da questa settimana il “Grande Fratello 2025” raddoppia. Chi uscirà tra Matteo, Benedetta e Rasha? - Simona Ventura ha anticipato che oltre alla puntata del lunedì ce ne sarà un'altra, nella prima serata del giovedì. Scrive iodonna.it
QUINTA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO 2025, stasera in tv. E, a quanto pare novità in arrivo: una confermata, una in attesa di comunicato ufficiale. - Due grosse anticipazioni rendono ancora più attesa la puntata in diretta di stasera 27/10. Come scrive msn.com
“Grande Fratello 2025”, le anticipazioni della puntata di stasera - Nella quinta puntata del “Grande Fratello 2025”, Simona Ventura prepara colpi di scena: il ritorno di Valentina per un confronto con Domenico e Benedetta e una nuova uscita ... Lo riporta 105.net