Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello. Tutto è pronto, infatti, per il quinto appuntamento con la Casa più spiata d’Italia, questa sera, lunedì 27 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5. La padrona di casa, Simona Ventura, è pronta ad “aprire” la porta rossa per raccontarci tutto ciò che sta accadendo ai protagonisti di questa nuova edizione. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e, anche questa settimana, un’ospite speciale, Sonia Bruganelli pronta a dire la sua. Le anticipazioni della puntata. Nella puntata di questa sera non si escludono colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

