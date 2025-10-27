Grande Fratello la furia dei social | cosa è successo!
È bastata un’altra serata con orario impossibile per far esplodere la rabbia del pubblico. Alle 21:44 di lunedì, mentre gli spettatori aspettavano l’inizio del Grande Fratello, su Canale 5 andava ancora in onda la parte finale della Ruota della Fortuna. Uno slittamento che ha fatto infuriare il popolo dei social, già insofferente per la gestione dei palinsesti Mediaset. Il programma di Alfonso Signorini, già in affanno negli ascolti e nella tenuta narrativa, si è trovato al centro di una vera e propria protesta digitale. “Volevo vedere il Grande Fratello, sono le 21:44 e inizia ora la parte finale della Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Jonas su Omer: “Non le toglie gli occhi di dosso” $GrandeFratello - X Vai su X
Un piccolo spoiler nel daytime delle 18:30 su #Canale5 e Mediaset Infinity…il resto? Lo scoprirete stasera, con un incontro che non potete perdere #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, la compagna di Domenico distrugge Benedetta: “Fate fuori quell’inutile”/ “Vergognati” - La compagna di Domenico è una furia contro Benedetta: gli insulti social dopo il confronto in diretta al Grande Fratello, cos'ha detto ... Secondo ilsussidiario.net
Grande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena - Una frase diretta e apparentemente definitiva, che però non è piaciuta affatto alla diretta interessata. Segnala comingsoon.it
Grande Fratello, un concorrente sbugiardato dall’ex fidanzata sui social: “Patriarcale e maschilista” - Francesco Rana racconta la torrura con l'ex al Grande Fratello, ma Sabrina lo sbugiarda sui social. Scrive donnaglamour.it