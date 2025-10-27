Grande Fratello la furia dei social | cosa è successo!

È bastata un’altra serata con orario impossibile per far esplodere la rabbia del pubblico. Alle 21:44 di lunedì, mentre gli spettatori aspettavano l’inizio del Grande Fratello, su Canale 5 andava ancora in onda la parte finale della Ruota della Fortuna. Uno slittamento che ha fatto infuriare il popolo dei social, già insofferente per la gestione dei palinsesti Mediaset. Il programma di Alfonso Signorini, già in affanno negli ascolti e nella tenuta narrativa, si è trovato al centro di una vera e propria protesta digitale. “Volevo vedere il Grande Fratello, sono le 21:44 e inizia ora la parte finale della Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

