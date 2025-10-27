Grande Fratello la furia dei social | cosa è successo!

Thesocialpost.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastata un’altra serata con orario impossibile per far esplodere la rabbia del pubblico. Alle 21:44 di lunedì, mentre gli spettatori aspettavano l’inizio del Grande Fratello, su Canale 5 andava ancora in onda la parte finale della Ruota della Fortuna. Uno slittamento che ha fatto infuriare il popolo dei social, già insofferente per la gestione dei palinsesti Mediaset. Il programma di Alfonso Signorini, già in affanno negli ascolti e nella tenuta narrativa, si è trovato al centro di una vera e propria protesta digitale. “Volevo vedere il Grande Fratello, sono le 21:44 e inizia ora la parte finale della Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

grande fratello la furia dei social cosa 232 successo

© Thesocialpost.it - Grande Fratello, la furia dei social: cosa è successo!

Approfondisci con queste news

grande fratello furia socialGrande Fratello, la compagna di Domenico distrugge Benedetta: “Fate fuori quell’inutile”/ “Vergognati” - La compagna di Domenico è una furia contro Benedetta: gli insulti social dopo il confronto in diretta al Grande Fratello, cos'ha detto ... Secondo ilsussidiario.net

grande fratello furia socialGrande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena - Una frase diretta e apparentemente definitiva, che però non è piaciuta affatto alla diretta interessata. Segnala comingsoon.it

grande fratello furia socialGrande Fratello, un concorrente sbugiardato dall’ex fidanzata sui social: “Patriarcale e maschilista” - Francesco Rana racconta la torrura con l'ex al Grande Fratello, ma Sabrina lo sbugiarda sui social. Scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Furia Social