Al Grande Fratello non mancano mai colpi di scena, ma questa volta al centro dell’attenzione è finito Domenico D’Alterio, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione. Prima del suo ingresso nella casa, infatti, il gieffino avrebbe cancellato in gran silenzio un profilo X (ex Twitter) che stava attirando parecchia curiosità. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan del reality e che ha alimentato interrogativi sulla sua vita privata. Le immagini pubblicate in passato, i commenti ironici e un linguaggio piuttosto provocante hanno spinto molti a chiedersi se dietro quella decisione ci fosse qualcosa da nascondere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Grande Fratello, Domenico D’Alterio è gay? Quel profilo scomparso misteriosamente cosa nascondeva?