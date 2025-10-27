Grande Fratello Domenico D’Alterio è gay? Quel profilo scomparso misteriosamente cosa nascondeva?
Al Grande Fratello non mancano mai colpi di scena, ma questa volta al centro dell’attenzione è finito Domenico D’Alterio, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione. Prima del suo ingresso nella casa, infatti, il gieffino avrebbe cancellato in gran silenzio un profilo X (ex Twitter) che stava attirando parecchia curiosità. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan del reality e che ha alimentato interrogativi sulla sua vita privata. Le immagini pubblicate in passato, i commenti ironici e un linguaggio piuttosto provocante hanno spinto molti a chiedersi se dietro quella decisione ci fosse qualcosa da nascondere. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Approfondisci con queste news
Benedetta si sfoga con Anita sull’atteggiamento di alcuni inquilini… $GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
Grande Fratello. . Grazia confida a Domenico e Benedetta il suo interesse per Mattia… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/L-interesse-di-Grazia-per-Matttia - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, le anticipazioni della quinta puntata: in arrivo il duro confronto tra Domenico e la sua compagna, ecco la clip che spoilera cosa le ha detto Simona Ventura - Grande Fratello, le anticipazioni della quinta puntata: in arrivo il duro confronto tra Domenico e la sua compagna, ecco la clip che spoilera cosa le ha detto Simona Ventura ... Segnala isaechia.it
Grande Fratello, Ivana Castorina infastidita dalle insinuazioni di Domenico D’Alterio: “Non farmi passare per quella che non sono” - Ivana Castorina ha rivelato il suo malumore e delusione nei confronti di Domenico D'Alterio al Grande Fratello. Da mondotv24.it
Grande Fratello, anticipazioni di lunedì 27 ottobre: la storia di Donatella - Lunedì 27 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine ... Secondo msn.com